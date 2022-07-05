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Общество5 июля 2022 6:07

Пермский центр иммунологии лишился американских вакцин

Они предназначались для борьбы с корью, паротитом, краснухой и ветряной оспой
Мария Никишева

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Американская фармацевтическая компания MSD больше не будет поставлять в Россию вакцины М-М-Р II против кори, паротита, краснухи и препараты против ветряной оспы. Об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на Пермский центр иммунологии и вакцинации.

Альтернативой первого препарата станет отечественный «Вактривир», а вместо «Варивакса», который был на российском рынке крайне непродолжительное время, доступен импортный «Варилрикс» компании GSK.

Руководство фармкомпании MSD «прилагает все усилия» для обеспечения поставок жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

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