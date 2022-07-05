В Пермском крае 3-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Днем в понедельник, 4 июля, в Чернушке произошел несчастный случай - из окна пятиэтажки по улице Ленина выпал 3-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермском краю, пока родители отвлеклись, девочка встала на табуретку, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала вниз.

- Малышка с различными травмами была госпитализирована в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в главке МВД.

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