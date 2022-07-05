Пермяк возле дома наткнулся на змею

Фото: группа Вконтакте "Парковый!"

- На проспекте, - разместил фото змеи и написал комментарий пермяк, подписанный на группу ВКонтакте «Парковый».

Пост появился в пермских соцсетях 1 июля. В комментариях мужчина объяснил, что он ехал на велосипеде и остановился, увидев ползущую по асфальту змею.

«Ничего необычного, уж ползет по своим делам», «Не трогайте и не будете укушены», - комментируют пост подписчики.

Змеи в Перми не такая уж и редкость. Не так давно «Комсомолка» писала про дом в микрорайоне Вышка II, где поселился целый выводок змей. Подробней об этом можно прочитать здесь.

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