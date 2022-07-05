Прибыль пермских предприятий выросла в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С января по апрель текущего года предприятия Прикамья (без учета банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получили положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) - 222,5 млрд. рублей. Пермьстат сообщает, что это в 2,3 раза выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.

Согласно исследованиям, в Пермском крае 68,2% организаций завершили отчетный период с прибылью - 231,9 млрд. рублей - в 2,3 раза выше уровня соответствующего периода 2021 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась на 41,4% и составила 9,4 млрд. рублей.

Промышленные предприятия в Прикамье с начала года получили положительный сальдированный финансовый результат - 212,8 млрд. рублей. Доля организаций, приносящих прибыль в сфере промышленности края равна 68,4%, а их сумма прибыли достигла 217,3 млрд. рублей. Это в 2,3 раза выше чем с января по апрель прошлого года.

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