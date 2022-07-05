Михаил Булгаков стал новым главой департамента внутренней политики Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пост руководителя департамента внутренней политики Пермского края занял Михаил Булгаков. Издание «Коммерсант-Прикамье» сообщает, что назначение было еще в начале года.
До вышеуказанной должности Михаил Булгаков работал начальником отдела развития социальной инфраструктуры минсоцразвития Прикамья. А до этого - пресс-секретарем в местном филиале «ВымпелКом», журналистом в пермских СМИ.
Напомним, до назначения Михаила Булгакова департаментом внутренней политики руководил Леонид Политов, совмещая эту должность с работой первого замглавы администрации губернатора Пермского края.
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