В Перми на трамваях изменились маршрутные указатели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пермских трамваях изменили систему обозначения маршрутных указателей. Пресс-служба департамента транспорта администрации Перми сообщает, необходимость возникла из-за того, что с момента открытия трамвайной линии по улице Революции, вагоны стали использовать новые пути не только в регулярном движении, но и при следовании в депо.

Теперь если трамвай поедет в депо «Балатово», то на электронном табло высветится не только номер маршрута «0», но и улица следования — Революции или Петропавловская. Пока изменения коснулись только вагонов модели «Лев» и «Львенок» и действуют в тестовом режиме.

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