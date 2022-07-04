Пермское ГУФСИН покупает рентгены, которые видят предметы внутри человека

Фото: Борис КОКУРИН

ГУФСИН Пермского края разместило на сайте госзакупок заявку на спецрентгены для персонального досмотра человека. Их собираются использовать в трех колониях: № 1 в Соликамске, № 40 в Кунгуре и № 10 в Чусовом.

Рентген состоит из кабины досмотра с защитой от излучения и рабочего места для сотрудника ФСИН с панелью управления.На снимке будет отображаться рентген-изображение человека в полный рост. Так сотрудникам колоний будет проще увидеть запрещенные предметы, которые пытаются пронести на территорию заключенные: ножи, средства мобильной связи и другое. При этом вышеперечисленные предметы будет видно, даже если они находятся внутри человека.

Начальная цена закупки составляет 18 399 210 рублей.

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