Пермский производитель кабеля получил в долг почти 700 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 4 июля, на промышленной выставке «Иннопром – 2022» пермская компания «Инкаб», производящая продукцию для телекоммуникационных компаний, нефтегазовой отрасли и энергетики, заключила договор с Фондом развития промышленности РФ. Он предоставит «Инкаб» 692 миллиона рублей под 1% годовых.

Пресс-служба правительства Пермского края сообщает, с помощью этих денег предприятие выпустит импортозамещающие оптимизированные оптические и гибридные кабели для сетей 5G.

Напомним, клиентами «Инкаб» являются «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн», «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и другие.

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