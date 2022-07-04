Волонтеры ищут молодого пермяка с шрамом над левой бровью

Фото: «Регион-59»
В Прикамье ищут 25-летнего Андрея Паршакова. 23 июня молодой человек ушел из дома по улице Мира в Индустриальном районе и больше его не видели. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Регион-59».
Особые приметы:
-шрам над левой бровью;
- рост 175 см;
- худощавое телосложение;
- светло-русые короткие волосы;
- голубые глаза.
Всех, кому что-то известно о местонахождении Андрея Паршакова, просят сообщить по телефонам:
02, 102 - полиция;
112 - ЕДДС;
+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
+7-912-880-41-60 - волонтёры;
+7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.
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