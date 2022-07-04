В Закамске переделают парк «Счастье есть» и установят там самое большое в Прикамье колесо обозрения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировском районе Перми планируют переделать парк «Счастье есть» и обновить аттракционы, которые там находятся. А новое колесо обозрения станет самым крупным в Прикамье. Но предварительно проект реконструкции обсудят с местными жителями, сообщает портал 59.ru со ссылкой на директора «ПермьПарк» Анастасию Алакину.

Здания на входе в парк хотят украсить завесами, похожими на ветви деревьев. Установят новое освещение, уложат тротуарную плитку, полностью озеленят территорию. Позади колеса обозрения будет зона для активного отдыха: ралли-дром, автодром, детская площадка. Возле центрального входа в парк сделают развлекательный комплекс с батут-центром, зеркальным лабиринтом, кафе, комнатой матери и ребенка.

Ближайшая встреча по поводу обсуждения проекта состоится во вторник, 5 июля, в 17:30 в школе-интернате «Ступени» на улице Богдана Хмельницкого, 13.

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