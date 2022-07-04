В Прикамье простятся с молодым гранатометчиком, погибшим на Украине

Фото: Администрация Александровского муниципалитета

Во вторник, 5 июля, в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края состоятся похороны погибшего в спецоперации на Украине 22-летнего гранатометчика Данила Калиндина.

С 10.00 до 12.00 в доме культуры «Химик» пройдет церемония прощания. После этого состоится панихида, сообщает администрация Александровского муниципального округа.

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