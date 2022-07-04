В Прикамье ищут актеров для съемок в фильме о жизни коми-пермяцкого народа

Фото: yandex.ru

Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» из города Кудымкара снимет научно-популярный фильм длительностью 20-30 минут о жизни коми-пермяцкого народа в 7-9 веках нашей эры. Об этом со ссылкой на автора проекта Марину Белавину сообщает издание «В курсе.ру».

Изначально создатели выбирали между двумя форматами: книга или фильм.

– Остановились на втором, как на более доступном для восприятия материале для детей и молодежи, - говорит Марина Белавина.

Съемки планируют завершить к октябрю. Премьера состоится в рамках выставки, посвященной одежде того времени. Сейчас воссозданные экспонаты хранятся в городе Чердынь, в одноименном музее. Оттуда они отправятся и в другие подобные учреждения края.

Сейчас объявлен кастинг на следующие роли в фильме:

- рассказчик - ребенок 10-15 лет, любого пола, уверенный в себе, разговорчивый, с хорошим произношением и громким голосом, «способный креативно выглядеть»;

- модели для съемок в костюмах – парень и девушка: среднего роста (160-170 см), от 19 до 25 лет, брюнеты. Юноша должен быть крепкого телосложения и не с короткой стрижкой, а девушка с длинными волосами, без маникюра, среднего телосложения;

- модели среднего возраста, которые раньше уже сотрудничали с «АРТкад» участвовать не смогут, поскольку, по словам специалистов, будут выглядеть стариками.

- Претенденты должны быть из Кудымкара, готовые в любое время выехать с нами на съемки (Кудымкарский район, Пермь, Чердынь), даже на пару-тройку дней, - продолжает автор проекта.

Анкеты с фото нужно отправить Марине Белавиной.

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