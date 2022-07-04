В Прикамье гендиректор «Управления капстроительства» злоупотребил полномочиями на 52 миллиона рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ноябре 2017 года гендиректор «Управления капитального строительства Пермского края» заключил госконтракт с коммерческой организацией, которая обязалась сделать берегоукрепление водохранилища в районе села Усть-Качка. В итоге работу никто не выполнил, но акты о приемке руководитель управления почему-то подписал и перечислил организации 52 миллиона рублей.

- В ходе расследования уголовного дела в целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в размере более 23 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Гендиректора признали виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорили к 1,5 годам обязательных работ с удержанием 15% от зарплаты. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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