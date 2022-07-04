В Прикамье сотрудники госорганов, школ и больниц перейдут на единый почтовый домен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье сотрудники госорганов перейдут на единый почтовый домен (ЕПД). Как пояснили в пресс-службе министерства информационного развития и связи Пермского края, он способствует усилению мер по защите информации. Решение о создании ЕПД приняли в 2021 году, а разработала его московская компания «CommuniGate Systems».

ЕПД уже пользуются сотрудники МФЦ Прикамья. До конца лета домен появится у работников органов местного самоуправления и их подведомств. Кроме того, в этом году ЕПД получат сотрудники школ и больниц.

Новый почтовый адрес сформирован по принципу: первая буква имени + первая буква отчества + фамилия. Далее после знака «@» пишется организация или подразделение сотрудника и добавляется домен: permkrai.

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