В Пермском крае нашли мертвым пропавшего после отдыха на пруду 39-летнего мужчину

Погибший Константин К. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Регион 59" к записи о пропавшем 39-летнем Константине К.

Напомним, 39-летний Константин пропал 28 июня. В этот день он пошел отдыхать на пруд в деревне Бым, Кунгурского района, но домой так и не вернулся. Почти неделю его искали волонтеры и полицейские. К несчастью, 4 июля поисковики сообщили грустную весть - Константина нашли мертвым.

Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, предварительно, смерть Константина не носит криминальный характер. Мужчина утонул. Сегодня его тело со дна реки подняли водолазы.

UPD: "В 12:00 - 15:30 спасатели и водолазная группа выехали в село Бым по просьбе сотрудников полиции с целью поиска в местном пруду ранее пропавшего мужчины. По прибытию к месту вызова, водолазная группа приступила к поискам с использованием водолазного снаряжения. Через час поисков мужчина был обнаружен на глубине около 2-3 метров, тело мужчины водолазы подняли на поверхность и доставили на берег, где передали сотрудникам полиции", - сообщили в Кунгурской службе спасения.

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