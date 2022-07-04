У пермской мэрии появились кадки с туями и елями

Фото: Администрация Перми

У здания пермской мэрии по улицам Ленина и Сибирской появились 12 туй и голубых елей в специальных кадках. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказал глава Перми Алексей Дёмкин, такое мобильное озеленение в дальнейшем планируется и на других центральных улицах города. Например, на Компросе. Удобно. что с наступлением холодов растения легко можно перевести в теплое помещение.

«Эти деревья очень хорошо чувствуют себя в условиях городского центра. Это туи западные Глобоза Аурея и ели колючие голубые, вы могли видеть контейнеры с ними в других российских миллионниках. Пока пользуемся саженцами из других городов. Они приехали к нам из питомников Казани и Тольятти», - отметил мэр.

Кстати, кадки сделаны из переработанного пластика, который собрали горожане Перми.

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