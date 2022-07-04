«Сатурн-Р» сохранит автосалоны Renault в Пермском крае

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Автохолдинг «Сатурн-Р» сохранит в Прикамье салоны Renault и не будет их перепрофилировать. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Сейчас холдинг управляет двумя автосалонами в Перми и одним в Березниках.

Компания будет закупать авто французского бренда а также запчасти к ним через параллельный импорт. Сейчас разрабатываются варианты того, как это будет происходить.

А автосалоны Renault продолжат заниматься сервисным обслуживанием машин марки.

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