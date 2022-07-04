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Общество4 июля 2022 7:15

В Перми в ДТП за неделю пострадали 12 человек

Двое из них несовершеннолетние
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми за неделю с 27 июня по 3 июля произошло 7 ДТП в которых пострадали 12 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Двое из травмированных – несовершеннолетние. Погибших, к счастью, нет.

Всего сотрудники ГИБДД Перми пресекли 2616 нарушений ПДД. Из них 338 связаны с непредоставлением преимущества пешеходам. 371 нарушение допустили сами пешеходы. А еще 28 нарушений допустили водители автобусов.

Также за неделю на территории Перми выявили 84 нетрезвых водителя.

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