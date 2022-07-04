Театр «У Моста» триумфально завершил свой 34-й театральный сезон

Театр «У Моста» подвел итоги 34-го театрального сезона. Репертуар театра обогатился такими постановками как «Гроза» А. Островского, «Карамазовы» Ф. Достоевского и советской классикой «Старший сын» А. Вампилова.

Триллер «Время ведьм», показанный в рамках проекта «Рождественские встречи» произвёл настоящий фурор: за 11 дней театр показал 26 спектаклей! Его посмотрело более 5000 зрителей! На представлениях были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, а также из Африки, Канады, Америки и Израиля.

О мировой премьере комедии «Лягушки в шампанском» зрители отзываются как о чудесном подарке. «Неожиданные повороты сюжета, смешные совпадения и прочие атрибуты классической комедии подарили зрителям массу положительных эмоций. И пусть в жизни чудеса встречаются редко, но в театре “У Моста” чудеса бывают вcегда», – Ирина Малютина.

Завершила театральный сезон невероятная премьера «Ирландский герой – гордость Запада» Джона Синга, которая в новом 35-ом сезоне откроет V Международный фестиваль Мартина МакДонаха!

Все премьеры получили награды на фестивалях и стали важными событиями театральной жизни.

В конце ноября 2021 г. произошло самое знаменательное событие в истории театра «У Моста» – участие в Шекспировском театральном фестивале в Ереване! Несмотря на то, что пермяки были в Армении впервые, театр встретили триумфально. Известность театра «У Моста» бежит далеко впереди него!

В Пензе на X Международном фестивале «Золотая провинция» за спектакль «Энергичные люди» театр получил ГРАН-ПРИ! «Юнона и Авось», показанная в рамках Вологодского фестиваля «Голоса истории», была удостоена главной награды – «СЕРЕБРЯНОЙ МАСКИ»! В Сергиевом Посаде на фестивале «У Троицы» театр получил Диплом Лауреата «За лучший актёрский ансамбль».

Ну а главным хитом сезона стала несравненная «Мачеха Саманишвили»! Неизменные аншлаги – и это при 4-х спектаклях в день!

34-й сезон закончился, следующий, Юбилейный 35-й сезон начнётся 25 августа. С 1 по 7 октября пройдёт V Международный фестиваль МакДонаха, на который приедут театры из разных городов России, Казахстана и Беларуси! А уже в сентябре и октябре театр поедет на фестивали в Мурманск, Москву и Ростов-на-Дону. До новых встреч!