«Парму» пополнил еще один американец

Фото: БК "Парма-Парибет"

В пермском БК «Парма-Парибет» - снова пополнение. Новичком клуба стал 30-летний американский защитник Брайон Аллен. Рост – 191 сантиметр, вес – 92 килограмма.

Как сообщили в клубной пресс-службе, последним на данный момент клубом Аллена был израильский «Хапоэль Эйлат». Карьеру он начинал на родине – в Штатах. В 2014 году переехал в Европу. Играл в польском чемпионате, потом попробовал себя в Италии и Чехии, чемпионатах Германии, Турции и Хорватии.

У нашего новичка есть несколько достижений в карьере. Так, Аллен становился чемпионом второго дивизиона Адриатической Лиги (2021), чемпионом Чешской лиги (2017), а также является обладателем Кубка Чехии (2017) и Кубка Хорватии (2020).

«Он универсальный игрок, настоящий комбогард. Может играть на позиции первого и второго номера. Хорошо проявляет себя в защите, обладает агрессивным стилем игры, отлично действует в проходе и в игре один на один, также важно и то, что игрок уверенно чувствует себя в решающие моменты игры», - рассказал Евгений Пашутин, главный тренер «Пармы».

Напомним, ранее «Парму» пополнил еще один американский защитник – Джастин Робертсон. А также центровые из Сенегала и России. Новый контракт с командой подписал воспитанник «Пармы», атакующий защитник Александр Платунов.

Покинули клуб форвард Александр Разумов и центровой Артем Забелин. Оба игрока перебрались в казанский УНИКС.

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