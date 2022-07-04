Пермяков приглашают на городскую ярмарку в Закамске

. Фото: архив "КП"

Жителей и гостей Кировского района Перми приглашают на городскую ярмарку. Торговая площадка проработает три дня – с 6 по 8 июля, сообщает мэрия города.

Разместится ярмарка по улице Ласьвинской, 18. Время работы – с 12:00 до 20:00 ежедневно. На ярмарке можно будет приобрести мясные и рыбные деликатесы, мед, молочные продукты, сухофрукты, орехи, сладости, товары ручной работы.

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