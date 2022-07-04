Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 4:46

В краевой администрации новый глава департамента внутренней политики

Им стал Михаил Булгаков
Григорий СЕРЕДКИН
.

.

Фото: Василий Вахрин

Михаил Булгаков возглавил департамент внутренней политики администрации губернатора Прикамья. Информация об этом появилась на сайте краевой администрации.

До новой должности Михаил Булгаков возглавлял отдел развития социальной инфраструктуры краевого Минсоца. А еще был пресс-секретарем пермского филиала «ВымпелКом» и журналистом. Пост руководителя департаментом внутренней политики занимал Леонид Политов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65