«Амкар» в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» продолжает готовиться к новому футбольному сезону, который стартует в июле. Вчера в Ижевске наш клуб одержал победу в контрольном матче над клубом Первой лиги (вторая по силе лига РФ) – ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Голы в составе красно-черных забили Дмитрий Шерстобитов и неназванный игрок, который находится в команде на просмотре. Матч завершился со счетом 2:1.

Напомним, ранее пермский клуб укомплектовал состав сразу девятью новичками и продлил контракт с фланговым защитником Константином Морозовым.

Дата первой игры красно-черного клуба в новом сезоне пока не известна.

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