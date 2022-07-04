Из Перми появятся дополнительные рейсы в Турцию

Побережье Антальи. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

Авиакомпания Nordwind со 2 августа будет выполнять два рейса в неделю в турецкий город Анталья. Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам, сообщает Business Class.

О планах начать полеты сообщили представители сразу нескольких турфирм Перми. А туроператор Pegas Touristik открыл продажу путевок с прямым вылетом из столицы Прикамья.

Сейчас рейсы из Перми в Анталью, согласно данным аэропорта краевой столицы, выполняет Turkish airlines.

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