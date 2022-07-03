С 4 июля в Перми изменят расписание нескольких автобусов

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Пермякам, пользующимся общественным транспортом, снова придется привыкать к нововведениям. С понедельника, 4 июля, изменится расписание движения нескольких автобусов.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, на маршрутах №3 «Станция Пермь-I – микрорайон Нагорный» и №10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный» рейсы, ранее укороченные до остановки «улица Чердынская», продлят до остановки «микрорайон Нагорный».

На 10 минут позже станет отправляться в будние дни последний рейс на маршруте №24 «микрорайон Лёвшино – площадь Дружбы»: не в 22:04, а в 22:14.

Сократятся интервалы движения на маршрутах №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» и №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь».

Дополнительные рейсы до остановки «Автопарк» будут введены на маршруте №40 «станция Пермь-II – микрорайон Нагорный – Автопарк».