Обстоятельства гибели 16-летнего подростка в Перми проверяют следователи

Фото: ГАЙВА | Орджоникидзевский район | ПЕРМЬ

В Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летнего подростка.

- В Орджоникидзевском районе города Перми 2 июля во время купания в реке Гайва в месте не оборудованном для отдыха и купания утонул несовершеннолетний 2006 года рождения, рассказали "КП"-Пермь" в следственном комитете. - По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

Сейчас следователь проверяет все обстоятельств несчастного случая. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, уточнили в ведомстве.

Напомним, как рассказали друзья подростка, в субботу после семи часов вечера он слишком далеко заплыл и уже не смог выбраться.