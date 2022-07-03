Новые случаи коронавируса обнаружены в семи территориях Пермского края

. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на 3 июля 2022 года в Пермском крае подтверждено 49 новых случаев COVID-19, в числе зараженных 20 человек в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 371 546.

Новые случаи коронавируса обнаружены диагностированы в семи территориях края: в Перми, Березниках, Чернушинском, Добрянском, Пермском, Соликамском и Октябрьском округах.

Госпитализировано 4 человека, выздоровел – 31. Летальных случаев не зафиксировано. Тем не менее Минздрав Пермского края напоминает, что с начала пандемии в крае от коронавируса скончались 8 842 человека. А стабилизация ситуации с заболеваемостью зависит от коллективного иммунитета, который достигается своевременной ревакцинацией. Также прививка позволяет снизить риски тяжелого течения болезни.