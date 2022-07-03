В Перми из окна выпал 7-летний ребенок

. Фото: архив "КП"

7-летний ребенок выпал из окна квартиры. ЧП произошло 2 июля в Индустриальном районе Перми. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мальчик играл со своим братом и облокотился на москитную сетку, установленную на открытом окне.

Тоненькая сетка не выдержала веса ребнка, и мальчик выпал наружу. К счастью, квартира находится на 2-м этаже. Поэтому малыш отделался травмами и был госпитализирован в больницу.

В полиции напоминают, что летом дети часто выпадают из окон.

- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок, - предупреждают полицейские. - Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.