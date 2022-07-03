В Перми вручили медаль женщине-снайперу

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Советская армия освободила Минск, разгромив немецкую группу армий «Центр». Впоследствии эта дата стала Днем Независимости Республики Беларусь.

Одним из участников боевых действий была Сусанна Баранова.

- На фронт она отправилась добровольцем,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Окончив снайперскую школу, получила направление на 1-й Прибалтийский фронт. В ходе войны лично уничтожила 20 фашистов, а также принимала участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики.

Сусанна Баранова имеет ряд боевых наград. А в честь дня освобождения Белоруссии от фашистских оккупантов Сусанну Баранову наградили медалью «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», утвержденную Указом Президента Республики Беларусь. Награду ей вручил генерал-лейтенант Александр Щеглов.