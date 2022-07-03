В Перми ищут мужчину в кепке, пропавшего после выхода из больницы

Фото: "Регион59-поиск пропавших"

Волонтеры отряда «Регион59-поиск пропавших» сообщили о поисках 76-летнего Анатолия Тутолмина. Днем в среду, 29 июня, он вышел из больницы им. С.Н. Гринберга, находящейся на улице Ардатовской в Кировском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Анатолий Викторович выглядит на 67-70 лет. Его рост – 180-182 сантиметра. Волосы – прямые седые. Когда его видели в последний раз, был одет в темно-синюю спортивную куртку, синюю футболку, серо-голубые брюки, синие кроссовки. На голове – кепка.

Если вы видели этого человека, сообщите по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 – Единая диспетчерская служба, 241-36-40 – Бюро регистрации несчастных случаев.