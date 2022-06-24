В Пермском крае пропала 19-летняя девушка

Фото: поисковой отряд "Регион 159"
Волонтеры поискового отряда "Регион 159" объявили в розыск 19-летнюю Марину Ивакину. 23 июня она вышла из деревни Заполье Верещагинского района и бесследно исчезла.
Приметы:
Рост 160 сантиметров, плотного телосложения, голубые глаза, рыжие ниже плеч волосы. Была одета в белую блузку, черные брюки и черные кроссовки.
Всех, кому известно местонахождение Марины Ивакиной, просят сообщать по телефонам: 102 полиция; 112 ЕДДС ; +7(922) 31-41-112 волонтеры ; +7(919) 47-09-058 инфорг Елена.
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