В Перми почти на месяц ограничат движение на улице Петропавловской

В Перми ограничат движение на ул. Петропавловской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение движения вдоль улицы Петропавловской произведут из-за проведения реконструкции эспланады. Во время работ будет полностью закрыт тротуар.

Предстоящие изменения в движении автомобилистов Перми ждут со 2 июля. Сначала до 18 июля временно ограничат движение транспорта на улице Петропавловской от улицы Борчанинова до автобусной остановки «Улица Попова», а с 19 июля до 3 августа - от остановки «Улица Попова» до самой улицы Попова.

Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, в это время одна полоса дороги будет предназначаться для передвижения пешеходов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru