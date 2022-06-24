Северный ветер не даст прогреться воздуху в Перми до конца июня

Ждем лета в Перми еще неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Схожий характер погоды в Перми был два года назад, в конце июня 2020 года. Именно из-за этого тогда третья декада июня в Пермском крае стала самой холодной за всю историю наблюдений. В этом году похолодание ожидается несколько менее продолжительным, но также очень сильным, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.

Вторжение арктического воздуха в Пермский край начнется уже завтра, 25 июня. Прохождение холодного фронта будет сопровождаться кратковременными дождями и локальными грозами.

Ночная температура воздуха ожидается +8…+13 градусов. В дневные часы на севере края уже будет похолодает до +15…+17 градусов, а на юге еще будет тепло – около +22 градусов.

В воскресенье, 26 июня, арктическое вторжение продолжится. Ночью похолодает до +5…+10 градуса. Днем на севере и востоке края будет всего +9…+12 градуса, а по юго-западу до +18 градусов. Небольшие дожди ожидаются по востоку края, сохранится сильный северо-западный ветер.

Аномально холодная и преимущественно облачная погода сохранится и 27 июня – ночью +4…+9 градуса, днем до +10…+13 градусов, теплее всего будет на востоке региона - около +17 градусов.

Во вторник 28 июня ожидается вторжение очередной одной порции арктического воздуха. До конца июня характер погоды существенно не изменится. Вероятность потепления появится лишь в пятницу, 1 июля, когда дневная температура может приблизиться к +20 градусам.

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