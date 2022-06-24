За прошедшую неделю вода в Каме так и не прогрелась

Кама в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неделю назад температура воды составляла +15,4 градусов. В течение последующих дней к 19 июня она достигла +16,2 градуса – это пока самая высокая температуры воды в этом году.

Сегодня днем, 24 июня, в Перми зафиксировали понижение температуры воды в Каме до +14,8 градусов. Эксперты портала «Температура морей и океанов» пояснили, что вода такой температуры считается достаточно холодной. Окунание или погружение в нее возможно только на непродолжительное время. Пребывание в воде более двух часов может привести к потере сознания. В любом случае важно общее состояние погодных показателей, включая температуру воздуха.

Портал прогнозирует повышение температуры воды в Каме до +18 градусов только к 30 июня.

Кстати, вода в Каме была еще холоднее в 2019 году, когда ее температура опустилась до +13 года. В прошлом году в это время купальный сезон уже был открыт, камская вода прогрелась до +20 градусов.

Фактические значения температуры воды вблизи берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после длительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, которые были нагреты солнцем.

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