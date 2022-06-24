25 июня в Кунгуре пройдет торжественная церемония открытия фестиваля «Небесная ярмарка – 2022»

Фото: Артем КИЛЬКИН
25 июня в Кунгуре на стадионе «Труд» пройдет торжественная церемония открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка - 2022». В программе: чемпионат ПФО и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, театрализованное представление, массовый взлет шаров (при благоприятных погодных условиях), концертная программа, гонка внедорожников, фестиваль сверхлегкой авиации «Пепелац», фестиваль авто-хобби и разные интерактивные площадки.
С 20.00 до 22.00 состоится торжественная церемония открытия XX фестиваля воздухоплавания. Ее можно будет увидеть и из дома, по прямой трансляции в соцсетях, посвященных мероприятию.
- В этом году «Небесная ярмарка» отмечает свой 20-летний юбилей. За это время пройден огромный путь от местных соревнований, до одного из самых статусных и красивых событий России. Желаю потрясающих эмоций на красочной неделе фестиваля, а воздухоплавателям честной борьбы!» – говорит глава региона Дмитрий Махонин.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небесная ярмарка, Строгановская регата и пешеходные экскурсии: чем заняться пермякам в последние выходные июня
Рассказываем о самых интересных событиях лета (Подробнее...)