25 июня в Кунгуре пройдет торжественная церемония открытия фестиваля «Небесная ярмарка – 2022»

Фото: Артем КИЛЬКИН

25 июня в Кунгуре на стадионе «Труд» пройдет торжественная церемония открытия фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка - 2022». В программе: чемпионат ПФО и кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, театрализованное представление, массовый взлет шаров (при благоприятных погодных условиях), концертная программа, гонка внедорожников, фестиваль сверхлегкой авиации «Пепелац», фестиваль авто-хобби и разные интерактивные площадки.

С 20.00 до 22.00 состоится торжественная церемония открытия XX фестиваля воздухоплавания. Ее можно будет увидеть и из дома, по прямой трансляции в соцсетях, посвященных мероприятию.

- В этом году «Небесная ярмарка» отмечает свой 20-летний юбилей. За это время пройден огромный путь от местных соревнований, до одного из самых статусных и красивых событий России. Желаю потрясающих эмоций на красочной неделе фестиваля, а воздухоплавателям честной борьбы!» – говорит глава региона Дмитрий Махонин.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Небесная ярмарка, Строгановская регата и пешеходные экскурсии: чем заняться пермякам в последние выходные июня

Рассказываем о самых интересных событиях лета (Подробнее...)