В Перми пройдет турнир по смешанным единоборствам с лучшими бойцами из 12 стран

Сергей Пономарев. Фото: минспорта Пермского края

Набран полный состав участников первого турнира Международной лиги Ural Fighting Championship (Ural FC), который пройдет в Перми в спорткомплексе «Молот» 1 июля.

На тренировке один из бойцов получил травму и был вынужден отказаться от участия. Гендиректор Ural FC Радмир Габдуллин сообщил, что на ринг против бразильца Диего Брандао теперь выйдет российский боец ММА Олег Личковах.

В основной сетке турнира выступит и наш земляк – боец Сергей Пономарев. Он встретится с турецким спортсменом Сердаром Йигитом. Центральным боем вечера станет противостояние россиянина Кирилла Сидельникова и бразильца Фабио Мальдонадо.

- У меня серьезный соперник. За его плечами огромное количество боёв, а главное – опыт выступления в UFC, где он дрался с самыми лучшими бойцами. К тому же, он дрался с Федором Емельяненко, что придает предстоящему бою особое значение. Хочу завершить все ярким нокаутом и порадовать болельщиков, – делится Кирилл Сидельников.

Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что в Прикамье запланирована реализация крупных, амбициозных спортивных проектов, чтобы Пермь стала центром притяжения любителей спорта со всей страны.

На Ural FC заявлено 22 боя по ММА и кикбоксинг. Зрители увидят лучших бойцов 12 стран: России, Бразилии, Турции, Беларуси, Грузии, Ирана и других. Спонсорами мероприятия стали «Уралхим» и «Уралкалий». Эти компании уделяют большое внимание развитию спорта в регионах присутствия, в особенности в Пермском крае.

- Мы планируем проводить подобные мероприятия несколько раз в год, привлекать все больше и больше людей, помогать спортсменам развиваться и выступать в международных соревнованиях, рассказывать о том, какой путь они проходят, двигаясь к победе и доказывая, что именно они лучшие из лучших, - говорит советник гендиректора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», гендиректор Ural FC Радмир Габдуллин.

Прямая трансляция турнира доступна на телеканалах «МАТЧ ТВ», «МАТЧ!» и «БОЕЦ».

Фото: Денис Бушковский/Матч ТВ

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