Первые рестораны «Вкусно - и точка» откроются в Перми на следующей неделе

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые обновленные рестораны бывшего «Макдоналдса» под названием «Вкусно - и точка» откроются в Перми уже на следующей неделе. Об этом сообщается в официальном паблике бренда.

Так, 28 июня откроются три ресторана быстрого питания. Первый – по улице Ленина, 45. Два других - по улице Мира, 37а и по улице Попова, 58б.

Всего в Перми, напомним, работало шесть «Макдоналдсов». Первый открылся в ЦУМе 10 лет назад. Следом открылся Макдоналдс у ТРК «Столица». Затем «Маки» появились в ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета», у Центрального рынка, а также в новоиспеченном МФЦ «IMALL Эспланада».

10 июня они закрылись и ушли на ребрендинг. Со стен зданий, где располагались рестораны, начали снимать фирменные буквы "М" - символы всемирно известного бренда.

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