В Прикамье собака покусала 6-летнего ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 мая собака жительницы поселка Кукуштан Пермского района напала на 6-летнего ребенка и укусила его в нижнюю часть живота, правое бедро и правое предплечье.

В подобных случаях хозяин должен привезти животное в течение 12 часов в ветклинику для осмотра и карантирования в течение 10 дней, что женщина сделать поленилась, нарушив Ветправила Минсельхоза России № 705.

О случившемся сообщили в управление Россельхознадзора по Пермскому краю. 17 июня его сотрудники вынесли хозяйке собаки предупреждение.

Пресс-служба ОМВД России по Пермскому краю напоминает, бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Владелец животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность.

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