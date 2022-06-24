Следственный комитет проверяет гибель туриста на Вишере

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Краевое СУ СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели туриста Александра Истомина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пропавшего туриста искали на суше и в воде 13 дней. По информации источника «КП», 40-летнего мужчину нашли вчера, 23 июня в реке. Он утонул.

Напомним, Александр пропал 10 июня в Красновишерском районе. Вместе со своими коллегами он отправился на сплав на катамаранах по Вишере и в ночь на 11 июня исчез с места стоянки напротив камня Говорливый, когда группа остановилась на ночлег.

По словам коллег, Александр опытный турист. И это был не первый его сплав по реке, этой весной он уже сплавлялся.

Туристы разбили лагерь, готовили обед, общались, играли. Вечером все сидели у костра. К двум часам ночи там оставалось несколько человек, Истомин засыпал на глазах, и его отправили спать. Очевидцы рассказали, как он ушел в сторону палатки.

Ночью никто не слышал никаких криков или посторонних шумов. Утром, когда все проснулись, Александра нигде не было.

На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики следственного управления. Признаков, указывающих на то, что смерть мужчины носит криминальный характер, не установлено. Проверка продолжается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65