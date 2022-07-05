Власти Прикамья установили лимит добычи для охотников

Фото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Минприроды Прикамья по результатам государственной экологической экспертизы утвердил приказ № 30-01-02-764. Он устанавливает максимальный лимит добычи охотничьих ресурсов по Пермскому краю с 1 августа текущего года по 1 августа 2023 года.

Так, планируемый объем добычи:

- лося - 3007 особей (6,9% от учетной численности и 88% от максимально возможного лимита);

- бурого медведя - 975 особей (14% от учетной численности и 50% от максимально возможного лимита);

- выдры – 106 особей (2,8% от учетной численности и 74% от максимально возможного лимита);

- барсука – 525 особей (6,9% от учетной численности и 76% от максимально возможного лимита);

- рыси – 116 особей (7,3% от учетной численности и 94% от максимально возможного лимита);

- соболя – 40 особей (26% от учетной численности и 77% от максимально возможного лимита).

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