Школьник из Перми победил в конкурсе «Фиксиков»

МТС и «Фиксики» подвели итоги экологического конкурса в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М».

Юный пермяк Лев Завьялов представил лучшие работы на тему апсайклинга — предоставления второй жизни старым вещам. Теперь он получил приглашение в студию компьютерной анимации, где создается знаменитый мультсериал.

Онлайн-соревнование исполнителей проходило на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось реализовать и представить собственные идеи на тему апсайклинга – повторного использования старых вещей. Чтобы помочь ребятам с заданием, на сайте проекта размещены обучающие мастер-классы от героев мультсериала «Фиксики», а также экологический онлайн-квиз, прошедший в школах Прикамья в апреле текущего года.

Лев Завьялов представил на конкурс сразу несколько работ с поделками и игрушками, выполненными из пластиковых бутылок. Подарком для школьника станет посещение студии компьютерной анимации в Санкт-Петербурге, где создается популярный мультсериал.

Победителю конкурса — десять лет. Семья Льва Завьялова увлекается внутренним туризмом, ходит в речные путешествия на байдарках и сапах, изучает пещеры родного края. Школьник уже увидел четыре из семи чудес России — гору Эльбрус, Мамаев Курган, храм Василия блаженного, Петергофские фонтаны. В будущем он хочет стать пилотом самолета. О проекте «Поколение М» Лев узнал от классного руководителя в школе. Идеи по использованию пластиковых бутылок были реализованы дома у бабушки.

«Экология — одна из ключевых тем, волнующих как взрослых, так и детей. В апреле этого года мы вместе с «Фиксиками» провели онлайн-квиз, в рамках которого персонажи любимого многими мультсериала научили участников сохранять природу — беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и давать вещам вторую жизнь. Участие в нем приняли школьники 2-3 классов из Перми и других городов региона — Березников, Кунгура, Чайковского, даже небольших поселков. Такое участие пермских ребят позволяет им помогать тяжелобольным сверстникам. Любую активность ребят на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в рубли и направляет в благотворительные организации. Поэтому я особенно рада тому, что победитель экологического всероссийского конкурса именно из нашего региона. Надеюсь, победа вдохновит его и других юных пермяков бережнее относиться к окружающей среде», — рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.