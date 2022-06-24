Пермяки стали чаще экономить с помощью кешбэка

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Прикамья стали активнее использовать кешбэк*, полученный за оплату услуг связи и покупки в салонах МТС и в магазинах-партнерах сервиса МТС Cashback. Количество таких пользователей в регионе по сравнению с концом прошлого года выросло на 64 процента, а сумма потраченных ими бонусов — в пять раз.

Чаще всего пермяки тратят накопленные бонусы на покупку билетов в театры, на концерты и выставки. На втором месте любимых пермяками покупок с помощью МТС Cashback — оплата других сервисов экосистемы компании, среди которых МТС Music, онлайн-кинотеатр KION и МТС Библиотека. На третьем месте по популярности — оплата покупок и услуг у партнеров МТС, например, поездок на самокатах Юрент.

«Наша программа лояльности позволяет пользователям получать кешбэк за оплату товаров, услуг, доставку еды, покупку бытовой техники и сотни других предложений от МТС и наших партнеров. Самый простой способ накопить бонусные баллы — настроить автоплатеж за услуги связи и интернета. В этом случае это 10 процентов от стоимости вашего тарифа мобильной связи и 5 процентов от пакетного предложения, которое включает в себя ТВ, домашний интернет и мобильную связь для всей семьи. Для пермяков это хорошая возможность сэкономить, совершая самые разные привычные покупки», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

*Кешбэк — бонусные единицы, начисляемые и расходуемые в соответствии с правилами Сервиса МТС Cashback, не являются денежными средствами.