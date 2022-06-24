Сегодня небо Перми озарится «Лучами Победы»

Лучи Победы над городом. Фото: Портал ap22.ru

«Лучи Победы» 24 июня в 23:00 окрасят пермское небо со зданий «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы» и Дома офицеров Пермского гарнизона.

Световая трансляция, подготовленная в честь 77-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет на городской телебашне.

Как сообщили в администрации Перми, мероприятие пройдёт в память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за победу в Великой Отечественной войне в день исторического Парада победителей, который состоялся в 1945 году на Красной площади в Москве.

Всероссийская акция «Лучи Победы» 24 июня пройдет в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

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