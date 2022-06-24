В Прикамье рецидивист пришел купить смартфон, но не удержался и украл гаджет

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье в полицию обратилась 23-летняя жительница Соликамска, пострадавшая от действий молодого вора. Историей поделились в краевом ГУ МВД России.

Так, девушка решила продать свой гаджет и на одном из интернет-сайтов разместила объявление. Уже через несколько часов на него нашелся «покупатель». Вот только истинных его мотивов автор объявления, к сожалению, не знала.

18-летний парень придумал причину, что скоро у его мамы день рождения, и он хочет якобы сделать ей подарок. Он настоял на скорейшей встрече с девушкой и уже к полуночи приехал по указанному адресу.

Но как только телефон оказался у него в руках, злоумышленник тут же скрылся с ним в неизвестном направлении.

По горячим следам сыщики установили личность подозреваемого и задержали его в одном из садовых кооперативов. Им оказался такой молодой, но уже судимый 18-летний житель Соликамска. Учитывая его судимость, теперь парню не позавидуешь.

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