На набережной Перми пройдет большой концерт классической музыки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В эти выходные в Перми на набережной Камы состоится большой концерт классической музыки. Мероприятие начнется 25 июня в 12.00 в новом амфитеатре и продлится до 22.00. Вход свободный.
Концерт откроет программа от Пермской краевой филармонии. С 12.00 до 20.00 выступят: Уральский государственный камерный хор, солисты оркестра русских народных инструментов, «Квартет Каравай», «Хорус-Квартет» и многие другие.
С 20.00 до 21.00 на сцену на набережной выйдут музыканты камерного оркестра «Орфей» с программой «Серенады любви». А с 21.00 до 22.00 программа завершится сольными выступлениями Эдуарда Морозова, Алексея Герасимова, Ольги Пановой и Натальи Сафиулиной.
Мероприятие проводит Пермская дирекция при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.
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