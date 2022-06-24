В Перми стартовал капремонт известного дома с мозаикой на Компросе

Фото: permkrai.ru

В Перми начался капитальный ремонт дома, стену которого украшает мозаика. Известное строение стоит по Комсомольскому проспекту, 67.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, сейчас на объекте проведены все подготовительные к ремонту работы. Идет отбивка старого штукатурного слоя по периметру здания.

В процессе ремонта подрядчик заменит старую штукатурку и покрасит фасад дома , восстановит архитектурные элементы. Завершить ремонт планируется до конца ноября.

Мозаика украшает дом с 1978 года. Ее сделали в честь 60-летия революции. На панно изображены красноармеец, солдат времен Великой Отечественной войны и космонавт.

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