Азот» поощряет профессионалов

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В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор дистанционного пульта управления производства аммиака». Он состоялся среди молодых работников до 35 лет.

14 конкурсантов прошли три этапа. Выполнили практические задания на VR-тренажере – разобрали цилиндр среднего давления компрессора синтез-газа, решили задачи на компьютерном тренажерно-обучающем комплексе и тест, специально подготовленный руководителями производства аммиака.

На решение теста было отведено полчаса. Лучше всех с теоретической частью справился Юрий Шахтарин, оператор ДПУ отделения компрессии агрегата аммиака №2. Он же стал и победителем конкурса.

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Второе место у Сергея Дементьева, оператора ДПУ МДЭА очистки агрегата аммиака №2, третье место у Вячеслава Черных, оператора ДПУ МДЭА очистки агрегата аммиака №1.

Все победители получили премии, также каждому присвоен профуровень «профессионал» на один год, который дает ежемесячно прибавку к заработной плате на 10% от оклада.

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Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники по персоналу:

–В филиале «Азот» работает около 170 операторов ДПУ. Производство аммиака – основное, одно из сложнейших. И главная задача – выявить и поощрить сильнейших. «Азот» заинтересован в квалифицированных кадрах, имеющих багаж знаний. Такие конкурсы помогают развиваться, становиться лучше. Самое главное, что перед участниками теперь открываются перспективы для профессионального роста.