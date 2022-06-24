В Перми пройдет чемпионат и Первенство края по мотоциклетному кроссу

Фото: Яна АСТАХОВА

В субботу, 25 июня, в Перми состоится чемпионат и Первенство края по мотоциклетному кроссу.

Третий из семи этапов соревнований пройдет адресу: улица Встречная, 28. В мероприятии примут участие около ста гонщиков из разных городов края, а также гости соседних регионов. Начало заездов в 12.00.

Пресс-служба минкультуры и спорта Прикамья сообщает, гости мероприятия увидят технику девяти мотоциклетных классов:

- 50 куб. см.(младшие мальчики) - 5-8 лет;

- 65 куб. см.( юноши и девушки) - 8-12 лет;

- 85 куб. см.(юноши, девушки) - 11-14 лет;

- 110 -125 куб. см. (Питбайк) – 8-12 лет;

- 140 -160 куб. см. (Питбайк) – 13-16 лет;

- 125 куб. см. (юноши) - 13-17 лет;

- 125 куб. см. (юноши) – 14-18 лет;

- «OPEN» (юноши) - 15 лет;

- «OPEN2» (мужчины) - 35 лет.

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