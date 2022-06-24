В ходе спецоперации на Украине погиб молодой сержант из Прикамья

Фото: глава Чернушинского МО/Вконтакте
Во время спецоперации на Украине погиб 32-летний сержант из Пермского края Вячеслав Васильев.
- Отец ждал сына, дети ждали отца. Вячеслав всегда возвращался: сначала из Кабардино-Балкарии, потом из Сирии. Но в третий раз не вернулся из боя, - пишет глава Чернушинского округа Михаил Шестаков на своей странице «ВКонтакте».
Мужчина служил на Украине по контракту и 16 июня был смертельно ранен в ходе спецоперации. С бойцом простились 23 июня в Чернушке.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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