В ходе спецоперации на Украине погиб молодой сержант из Прикамья

Фото: глава Чернушинского МО/Вконтакте

Во время спецоперации на Украине погиб 32-летний сержант из Пермского края Вячеслав Васильев.

- Отец ждал сына, дети ждали отца. Вячеслав всегда возвращался: сначала из Кабардино-Балкарии, потом из Сирии. Но в третий раз не вернулся из боя, - пишет глава Чернушинского округа Михаил Шестаков на своей странице «ВКонтакте».

Мужчина служил на Украине по контракту и 16 июня был смертельно ранен в ходе спецоперации. С бойцом простились 23 июня в Чернушке.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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