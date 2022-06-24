«Парма» полностью сформировала тренерский штаб

Евгений Пашутин возглавил "Парму" в середине июня

Пермский БК «Парма» окончательно сформировал тренерский штаб к новому сезону. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Помогать новому тренеру пермяков Евгению Пашутину будут Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов.

Тренером по физической подготовке будет Денис Калугин. В медицинском штабе без изменений - доктор Андрей Буторин и массажист Михаил Ходырев.

Напомним, Евгений Пашутин стал главным тренером БК «Парма-Парибет» в июне. В сезоне-2021/2022 клуб сначала возглавлял Казис Максвитис. Весной у руля команды после ухода Максвитиса из клуба оказался Вячеслав Шушаков.

По итогам прошедшего сезона «Парма» заняла пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, что стало наивысшим достижением клуба в истории. В плей-офф лиги пермяки на стадии четвертьфинала всухую уступили «Локомотиву-Кубань» - 0:3 (по сумме трех матчей).

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